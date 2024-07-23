Наездница Дюжарден снялась с ОИ из-за обвинений в жестоком обращении с животными

Британская наездница Шарлотта Дюжарден во вторник, 23 июля, заявила, что снялась с Олимпийских игр — 2024 в Париже из-за расследования Международной федерацией конного спорта инцидента с жестоким обращением с животным, произошедшего на тренинге несколько лет назад.