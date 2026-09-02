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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Расселл Уэстбрук вошел в руководство новой баскетбольной лиги «Проект Б»

Менее чем через месяц после завершения игровой карьеры Расселл Уэстбрук получил новую должность. Бывший защитник НБА вошел в число основателей международной баскетбольной лиги «Проект Б», которая планирует начать работу в начале 2027 года.

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