Проголосовать на выборах губернатора Петербурга можно будет в МФЦ

Их в городе 61 На выборах губернатора Петербурга проголосовать смогут все желающие. Горожане, которые хотят сделать свой выбор в Единый день голосования в сентябре не по месту регистрации, а по фактическому нахождению, необходимо подать соответствующее заявление в любом из 61 МФЦ города.