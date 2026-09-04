«Меллисол»: уникальная технология заботы о коже

«РР» побеседовали с генеральным директором ООО УК «Константа» (г. Саратов), кандидатом технических наук Дмитрием Александровичем Заярским о том, как рождалась технология «Core Shell» и почему природные компоненты сегодня снова в центре внимания косметологов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДВ Володин предложил...
- T Турция поставила ...
- Икона Андрея Рубл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым