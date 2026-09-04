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Регионы России

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«Меллисол»: уникальная технология заботы о коже

«Меллисол»: уникальная технология заботы о коже

«РР» побеседовали с генеральным директором ООО УК «Константа» (г. Саратов), кандидатом технических наук Дмитрием Александровичем Заярским о том, как рождалась технология «Core Shell» и почему природные компоненты сегодня снова в центре внимания косметологов.

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