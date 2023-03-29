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В реанимации скончался устроивший ДТП под Брянском 42-летний водитель ВАЗ

В реанимации скончался устроивший ДТП под Брянском 42-летний водитель ВАЗ

По предварительной информации, 42-летний водитель ВАЗ-21099 ехал в сторону Брянска, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21114 под управлением 25-летнего водителя, - рассказали 29 марте в пресс-службе УГИБДД по .

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