Не только о футболе

864 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей озеров
    Мысли понятные и очевидные,в очередной раз проиграли свою среднюю линию и опору.Оборона Спартака,это отдельный разгов...«Спартак» против ...
  • КузнецовВВ
    Бронзовые медали у сборной Швеции, обыгравшей команду хозяек из Австралии.Финал ЧМ-2023 по ...
  • КузнецовВВ
    Сегодня вообще-то был финал чемпионата мира по футболу. а в новостях пишут о том как Дзюба ругается с комментаторами ...Захарян перешел в...

Финал ЧМ-2023 по футболу. Итоги.

Финал ЧМ-2023 по футболу. Итоги.

20 августа состоялся финал чемпионата мира по футболу среди женщин в Австралии и Новой Зеландии. В последней игре на турнире встретились Испания и Англия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
КузнецовВВ
Бронзовые медали у сборной Швеции, обыгравшей команду хозяек из Австралии.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх