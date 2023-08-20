Финал ЧМ-2023 по футболу. Итоги.

20 августа состоялся финал чемпионата мира по футболу среди женщин в Австралии и Новой Зеландии. В последней игре на турнире встретились Испания и Англия.
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