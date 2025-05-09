«Ак Барс» может расторгнуть контракт с Кошелевым. У форварда 13+10 за 76 игр в сезоне

Срок действующего соглашения 29-летнего форварда с клубом рассчитан до 31 мая 2026 года. По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Ак Барс» с большой долей вероятности расторгнет договор.
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