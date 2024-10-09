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Гинеколог Кещян назвал ранние признаки, по которым можно распознать беременность

Гинеколог Кещян назвал ранние признаки, по которым можно распознать беременность

Беременность — это удивительное и волнительное время для каждой женщины. Одним из ключевых моментов является распознавание первых симптомов, которые помогут понять, что внутри вас зарождается новая жизнь.

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