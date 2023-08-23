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Зато не с Россией: В Эстонию возвращаются продовольственные карточки со смешным номиналом

Зато не с Россией: В Эстонию возвращаются продовольственные карточки со смешным номиналом

Министерство социальных дел Эстонии наконец-таки решило облегчить жизнь малоимущих и нуждающихся граждан.

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Комментарии
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ИЯ
Ильдар Ямалетдинов
При советской власти эти проебалты шиковали, РСФСР их кормил их сами жили на карточки, делая из проебалтов ветрину СССР, теперь пусть живут и сосу лапу.А мы последним, на долго хватит их терпение. Хо тя нам всеровно, что с ними.
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11 час.
star
В лихие 90-е(!!!) соцзащита также выдавала  на выбор карточки на горячие обеды или сух.паек,а сейчас и этого  нет.А я бы со своей пенсией не отказалась.Основные расходы:оплата жилья и аптека,а на еду...,что Бог подаст.В соцзащиту за мат.помощью лучше не ходить -бюджет урезали,оставив крохи.Все идет на восстановление Украины.понятно,что надо помогать,надо.Но построить временное жилье,а не показательные &quot;потемкинские деревни&quot;.Мы с семьей переехали из барака только в 1983 году и то только благодаря тому,что стали строить метро.Пора и коренным жителям возвращаться в родные города и села и восстанавливать самим,а не отсиживаться в России.За их сытую жизнь отдают свои жизни и здоровья наши лучшие мальчишки 20-25 лет.Наступаем на те же грабли.Украина ушла из СССР самой богатой и где все это ?просрали?А их богатства были за счет РФ.Плавали-знаем.Легко пришло-легко ушло.Про&quot; благодарность &quot;не говорю
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9 час.
Александр Пятнистый
ну что сосать- им виднее, а вот карточки-показатель
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8 час.

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