НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

154 подписчика

«Уорриорз» реализовали 28 из 52 трехочковых бросков в победном предсезонном матче против «Сакраменто»

«Уорриорз» реализовали 28 из 52 трехочковых бросков в победном предсезонном матче против «Сакраменто»

Баскетболисты реализовали 28 из 52 (53,8%) бросков из-за дуги, обеспечив победу над «Сакраменто» со счетом 122:112.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх