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Врач объяснил, почему летом коронавирус представляет особую опасность

Врач объяснил, почему летом коронавирус представляет особую опасность

Летом в России ситуация с коронавирусом может ухудшиться. Из-за перегрева человек становится более уязвим для неблагоприятных воздействий, объяснил руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, семейный врач Сергей Чудаков.

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