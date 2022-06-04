Врач объяснил, почему летом коронавирус представляет особую опасность

Летом в России ситуация с коронавирусом может ухудшиться. Из-за перегрева человек становится более уязвим для неблагоприятных воздействий, объяснил руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, семейный врач Сергей Чудаков.
Летом в России ситуация с коронавирусом может ухудшиться. Из-за перегрева человек становится более уязвим для неблагоприятных воздействий, объяснил руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, семейный врач Сергей Чудаков.
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