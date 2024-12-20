Украина хочет перехватить инициативу на фронте до инаугурации Трампа

МОСКВА, 21 декабря, ФедералПресс. Украинские власти попытаются захватить инициативу на фронте до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, чтобы продемонстрировать, что украинцы – «победители».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии