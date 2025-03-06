Путин сравнил Макрона с Наполеоном: «Забыли, чем это закончилось»

МОСКВА, 6 марта, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые политики, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон, стремятся вернуться к «временам нашествия Наполеона», при этом забывая об их печальных последствиях.
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