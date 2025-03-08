Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Геннадий Бережнов
    Призывы вооружаться являются «выбором в пользу мира», говорит Микрон! А поливать горящий сарай поможет быстрее ему сг...Макрон обиделся н...
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А мы же говорили...

Минутка  "А мы   же говорили."Почти  три года тому  назад,  после  того,  как  укропская  делегация   явилась  на  переговоры в  Белоруссии   в непотребном  виде,   я  выложила   цитату  от ребе Лопатникова,  под  каждым  словом  которой  я  и тогда, и  сейчас  готова подписаться.

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