Депутаты предлагают защищать здоровье детей еще до рождения

Защитить традиционные христианские ценности, поддержать институты материнства и детства, расширить возможности и решить проблемы медицины плода — всему этому, по мнению парламентариев и экспертов, поможет законодательное закрепление прав детей, которые еще не успели родиться.
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