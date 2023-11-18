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Парламентская газета

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Депутаты предлагают защищать здоровье детей еще до рождения

Депутаты предлагают защищать здоровье детей еще до рождения

Защитить традиционные христианские ценности, поддержать институты материнства и детства, расширить возможности и решить проблемы медицины плода — всему этому, по мнению парламентариев и экспертов, поможет законодательное закрепление прав детей, которые еще не успели родиться.

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