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Трубопровод закрывается на ремонт: Россия приостановит поставки газа в Армению

Трубопровод закрывается на ремонт: Россия приостановит поставки газа в Армению

Поставки газа из России в Армению приостановят с 15 по 25 сентября, сообщает «Газпром Армения». В это время на газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье» будут проводиться планово-профилактические и ремонтные работы.

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