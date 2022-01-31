Теннис , 30 янв, 21:35 0 Евгений Кафельников оценил перспективы Медведева стать первой ракеткой мира после проигранного финала Australian Open По словам олимпийского чемпиона, Даниил Медведев еще успеет взять несколько турниров Больного шлема и обрести статус первой ракетки мира Фото: ТАСС Российский теннисист Даниил Медведев, уступивший испанцу Рафаэлю Надалю в финале Australian Open, со временем заслужит титул первой ракетки мира, такое мнение «РБК Спорт» высказал бывший обладатель этого звания Евгений Кафельников.