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Кафельников оценил перспективы Медведева стать первой ракеткой мира

Кафельников оценил перспективы Медведева стать первой ракеткой мира

Теннис , 30 янв, 21:35  0  Евгений Кафельников оценил перспективы Медведева стать первой ракеткой мира после проигранного финала Australian Open По словам олимпийского чемпиона, Даниил Медведев еще успеет взять несколько турниров Больного шлема и обрести статус первой ракетки мира Фото: ТАСС Российский теннисист Даниил Медведев, уступивший испанцу Рафаэлю Надалю в финале Australian Open, со временем заслужит титул первой ракетки мира, такое мнение «РБК Спорт» высказал бывший обладатель этого звания Евгений Кафельников.

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