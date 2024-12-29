На трассе в Новоаннинском районе вспыхнул автомобиль, сообщают наши подписчики. Судя по кадрам, тушить уже нечего.
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На трассе в Новоаннинском районе вспыхнул автомобиль, сообщают наши подписчики. Судя по кадрам, тушить уже нечего.