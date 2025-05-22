Профессор Кавказского международного университета Пётр Мамрадзе сообщил, что грузинские добровольцы воюют на Украине в рядах ВСУ, так как они в своё время были завербованы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, долгое время работавшим в Киеве после истечения срока полномочий главы государства.