Профессор Кавказского международного университета Пётр Мамрадзе сообщил, что грузинские добровольцы воюют на Украине в рядах ВСУ, так как они в своё время были завербованы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, долгое время работавшим в Киеве после истечения срока полномочий главы государства.
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