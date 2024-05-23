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Будет вкусно

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Необычная сосиска в тесте

Необычная сосиска в тесте

Хочу порадовать вас рецептом сосиски в тесте! Получается красиво и очень вкусно, почти что пирог или даже пицца! Тесто в этом рецепте лучше не придумаешь, повторяйте на здоровье! Ингредиенты: вода — 70 мл, молоко — 70 мл, дрожжи сухие — 1 ч.

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