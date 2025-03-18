Операция "Мигрант": что показывают данные Пограничной полиции

В период с 24 февраля по 6 марта Генеральный инспекторат Пограничной полиции, Генеральный инспекторат по миграции и Генеральный инспекторат полиции провели совместную операцию "Мигрант-2025", сообщает Noi.
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