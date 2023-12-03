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«Боррель и Блинкен — невменяемые трусы»: Лавров о бегстве «коллег» с саммита ОБСЕ

«Боррель и Блинкен — невменяемые трусы»: Лавров о бегстве «коллег» с саммита ОБСЕ

2 дня назад 951 прочитал Ранний отъезд госсекретаря США Энтони Блинкена и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля со встречи Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ говорит об их страхе любого честного разговора, они «просто трусы», заявил сегодня, 1 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров.

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