Верховный суд Удмуртии ужесточил приговор бывшему замначальника «Увадрев-Холдинга» 

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии ужесточил приговор первой инстанции в отношении бывшего замначальника УМТО «Увадрев-Холдинг», обвиняемого в совершении коммерческих подкупов на общую сумму почти в 2 млн рублей.
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