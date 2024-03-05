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SUSANIN

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Верховный суд Удмуртии ужесточил приговор бывшему замначальника «Увадрев-Холдинга» 

Верховный суд Удмуртии ужесточил приговор бывшему замначальника «Увадрев-Холдинга» 

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии ужесточил приговор первой инстанции в отношении бывшего замначальника УМТО «Увадрев-Холдинг», обвиняемого в совершении коммерческих подкупов на общую сумму почти в 2 млн рублей.

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