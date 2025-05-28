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В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту изъятия немаркированной табачной продукции

По имеющейся оперативной информации сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по Нижнекамскому району было установлено, что местный предприниматель в одном из магазинов города осуществляет реализацию немаркированной табачной продукции.

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