После праздников в Приангарье увеличился рост заболеваемости ОРВИ

В Иркутской области с окончанием новогодних каникул наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. На второй неделе января зарегистрировано 6841 случай, что значительно выше показателей первой недели — 2972 случая.
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