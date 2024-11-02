Казахстан стал партнером БРИКС на саммите в Казани

Казахстан пригласили стать партнером БРИКС на прошедшем в октябре саммите в Казани. Об этом сообщил посол России в Астане Алексей Бородавкин на проходящей в Астане международной конференции «Формирование многополярного мира и траектории развития Центральной Евразии», пишет РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии