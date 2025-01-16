Какая взаимосвязь между “чистым потоком” на бирже и ценами криптовалют?

В мире криптовалют данные о движении активов могут дать представление о будущих изменениях рынка. Одним из таких важных показателей является "чистый приток на биржи" (Exchange Netflow), который отражает разницу между объемом криптовалют, поступающих на биржи, и объемом, выводимым с них за определенный период.