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С днём защиты детей, дорогие наши маленькие пациенты и их неугомонные родители!

С днём защиты детей, дорогие наши маленькие пациенты и их неугомонные родители!

Самое главное в жизни – это здоровье. Мы не понаслышке знаем, как важно вовремя поставить градусник и победить кашель коварный!Поэтому в этот чудесный день мы обещаем:Быть на страже здоровья ваших чад, как верные рыцари в белых халатах!Превращать уколы не в “ой, больно! “, а в”ого, быстро! Выписывать такие рецепты, чтобы микстуры были вкуснее конфет (ну, почти! И самое главное – окружать ваших детей заботой и вниманием, чтобы каждый визит к врачу был маленьким приключением, а не вселенской трагедией!Пусть ваши дети растут здоровыми, счастливыми и неуязвимыми для болезней, как супергерои! А мы всегда будем рядом, чтобы подстраховать и помочь в любой ситуации.

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