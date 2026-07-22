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По телефону? Аделия Петросян раскрыла, как попрощалась с Этери Тутберидзе

По телефону? Аделия Петросян раскрыла, как попрощалась с Этери Тутберидзе

Немало шума наделал уход фигуристки Аделии Петросян из тренерского штаба Этери Тутберидзе. Появилась информация, мол, спортсменка сообщила Этери Георгиевне о своем решении по телефону…Немало шума наделал уход фигуристки Аделии Петросян из тренерского штаба Этери Тутберидзе.

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