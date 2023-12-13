В деле бывшего главы «Метростроя Северной столицы» появился новый фигурант

Уголовное дело, по которому силовики задержали бывшего генерального директора «Метростроя Северной столицы» Владимира Шмидта, возбуждено и в отношении экс-председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга Андрея Левакина.
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