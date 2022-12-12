Кино и музыка в подарок: "Ростелеком" дарит подписку на год при покупке VK Капсула Мини

Действующие абоненты "Ростелекома" при покупке умной колонки VK Капсула Мини с голосовым помощником Маруся до 31 января 2023 года получат в подарок подписку "VK Музыка (12+) + Wink (6+)" на 360 дней, сообщает пресс-служба компании "Ростелеком".