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Кино и музыка в подарок: "Ростелеком" дарит подписку на год при покупке VK Капсула Мини

Кино и музыка в подарок: "Ростелеком" дарит подписку на год при покупке VK Капсула Мини

Действующие абоненты "Ростелекома" при покупке умной колонки VK Капсула Мини с голосовым помощником Маруся до 31 января 2023 года получат в подарок подписку "VK Музыка (12+) + Wink (6+)" на 360 дней, сообщает пресс-служба компании "Ростелеком".

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