На Эльбрусе погибли 5 туристов из Боснии и Герцеговины. Накануне они попросили помощи

На Эльбрусе погибли альпинисты из Боснии и ГерцеговиныАлексей Даничев/РИА Новости Пять альпинистов из Боснии и Герцеговины погибли при спуске с Эльбруса, еще двоих участников группы удалось спасти, сообщили СМИ со ссылкой на источники.