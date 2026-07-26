Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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На Эльбрусе погибли 5 туристов из Боснии и Герцеговины. Накануне они попросили помощи

На Эльбрусе погибли 5 туристов из Боснии и Герцеговины. Накануне они попросили помощи

На Эльбрусе погибли альпинисты из Боснии и ГерцеговиныАлексей Даничев/РИА Новости Пять альпинистов из Боснии и Герцеговины погибли при спуске с Эльбруса, еще двоих участников группы удалось спасти, сообщили СМИ со ссылкой на источники.

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