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Следствие намерено арестовать элитные иномарки арестованного генерала Попова

Следствие намерено арестовать элитные иномарки арестованного генерала Попова

Следствие хочет наложить арест на на иномарки арестованного генерала Попова Главное военное следственное управление Следственного комитета России (ГВСУ СК) намерено добиться ареста элитных люксовых иномарок арестованного по делу о мошенничестве в особо крупном размере заместителя министра обороны генерала армии запаса Павла Попова.

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Комментарии
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Evgeny Ku
Блин, дебилы бля ! (аффторы). Уточнять надо - какого Попова !!! Видите что происходит (из-за вашего деб ...ма ??? Не путайте толстожопого штабиста с боевым генералом Поповым !!! (смотри фото и видео).
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16 час.
Ольга
А им (аффторам) это без разницы, им лишь бы в инете отметиться. А фото им искусственный &quot;интеллект&quot; подбирает   (чье фото чаще встречается в инете, то и тискают). Уже не первая такая статейка.
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14 час.

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