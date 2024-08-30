Следствие хочет наложить арест на на иномарки арестованного генерала Попова Главное военное следственное управление Следственного комитета России (ГВСУ СК) намерено добиться ареста элитных люксовых иномарок арестованного по делу о мошенничестве в особо крупном размере заместителя министра обороны генерала армии запаса Павла Попова.
Следствие намерено арестовать элитные иномарки арестованного генерала Попова
Комментарии
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Evgeny Ku
Блин, дебилы бля ! (аффторы). Уточнять надо - какого Попова !!! Видите что происходит (из-за вашего деб ...ма ??? Не путайте толстожопого штабиста с боевым генералом Поповым !!! (смотри фото и видео).
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16 час.
Ольга
А им (аффторам) это без разницы, им лишь бы в инете отметиться. А фото им искусственный "интеллект" подбирает (чье фото чаще встречается в инете, то и тискают). Уже не первая такая статейка.
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14 час.
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