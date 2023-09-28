Компания Mitsubishi Motors намерена уйти из Китая

Компания Mitsubishi Motors намерена уйти из КитаяОфициально эта информация пока не подтверждена, но сообщается, что японская компания Mitsubishi Motors начала переговорный процесс с китайским концерном GAC (Guangzhou Automobile Group) о выходе из совместного предприятия, действующего с 2012 года.