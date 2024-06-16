Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

АВТОВАЗ назвал сроки запуска в производство кроссовера на базе Весты Постановка на производство кроссовера на платформе Lada Vesta ожидается в самом начале 2026 года, а не в конце 2025-го, как планировалось ранее.
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