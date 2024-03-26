ФСБ разоблачила ОПГ из чиновников Минэкономразвития и ставропольских бизнесменов

Федеральная служба безопасности совместно с МВД разоблачила коррупционную ОПГ из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края, сообщили 26 марта в ЦОС ФСБ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии