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ФСБ разоблачила ОПГ из чиновников Минэкономразвития и ставропольских бизнесменов

Федеральная служба безопасности совместно с МВД разоблачила коррупционную ОПГ из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края, сообщили 26 марта в ЦОС ФСБ.

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