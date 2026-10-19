ДТП произошло сегодня, 19 октября, в час дня на улице Савушкина. 20-летний водитель «Лада Гранта», двигаясь в сторону улицы Латышева, совершил наезд на девочку 2017 года рождения, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.