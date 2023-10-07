В США ждут нормализации отношений Израиля и Эр-Рияда, несмотря на конфликт

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США не ожидают, что эскалация палестино-израильского конфликта отразится на перспективах нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии