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На Куйбышевском водохранилище увеличат сброс воды до 6300 куб. метров в секунду

На Куйбышевском водохранилище увеличат сброс воды до 6300 куб. метров в секунду

Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов РТ поддержало предложенный Росводресурсами график работы Куйбышевского водохранилища с 6 по 10 апреля, с установленным сбросом воды на уровне 6300 кубических метров в секунду, передает пресс-служба ведомства.

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