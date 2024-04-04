На Куйбышевском водохранилище увеличат сброс воды до 6300 куб. метров в секунду

Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов РТ поддержало предложенный Росводресурсами график работы Куйбышевского водохранилища с 6 по 10 апреля, с установленным сбросом воды на уровне 6300 кубических метров в секунду, передает пресс-служба ведомства.