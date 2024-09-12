Российские военные за ночь обезвредили 5 украинских беспилотников

Российские военные за минувшую ночь обезвредили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией приграничных российских регионов, сообщает в четверг, 12 сентября, Министерство обороны РФ.
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