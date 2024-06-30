«Фактор внезапности»: Российские бойцы заняли крупный опорник ВСУ с помощью подземного тоннеля

МО РФ: ВС РФ заняли крупный опорный пункт ВСУ в ДНР, используя подземный тоннель Штурмовые подразделения отряда «Ветераны» группировки войск «Центр», используя подземный тоннель, заняли крупный опорный пункт ВСУ на восточной окраине населённого пункта Киров в ДНР.
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