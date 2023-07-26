Газета.ру

8 100 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Гниды .Глава ФСБР Мамиаш...
  • Александр Котов
    Да на стадионах самогон надо гнать, свеженький и огурчики соленые продавать.Почетный президен...
  • Геннадий Бережнов
    Пёс Байдена укусил семь человек за последние четыре месяца. Он чувствует агрессивность хозяина и кусает. А скоро и Ба...Жан-Пьер объяснил...

Агент Смирнов призвал форварда "Локомотива" Дзюбу начать играть в футбол

Агент Смирнов призвал форварда "Локомотива" Дзюбу начать играть в футбол

Антон Смирнов, представитель российского голкипера Андрея Лунева, в Telegram-канале отреагировал на слова нападающего московского "Локомотива" Артема Дзюбы, который после матча с екатеринбургским "Уралом" заявил, что не хочет говорить с прессой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх