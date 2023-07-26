Агент Смирнов призвал форварда "Локомотива" Дзюбу начать играть в футбол

Антон Смирнов, представитель российского голкипера Андрея Лунева, в Telegram-канале отреагировал на слова нападающего московского "Локомотива" Артема Дзюбы, который после матча с екатеринбургским "Уралом" заявил, что не хочет говорить с прессой.
Антон Смирнов, представитель российского голкипера Андрея Лунева, в Telegram-канале отреагировал на слова нападающего московского "Локомотива" Артема Дзюбы, который после матча с екатеринбургским "Уралом" заявил, что не хочет говорить с прессой.
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