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Кевин Дюрэнт случайно столкнулся с Риком Карлайлом, который вышел на площадку в паузе игры

Кевин Дюрэнт случайно столкнулся с Риком Карлайлом, который вышел на площадку в паузе игры

Звездный форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт случайно врезался в главного тренера «Пэйсерс» Рика Карлайла. Эпизод произошел в середине четвертой четверти, когда после попадания Дюрэнта «Индиана» взяла тайм-аут.

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