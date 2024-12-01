Как выяснил RT, выходец из России, владелец канадской группы компаний Streit бизнесмен Герман Гуторов зарабатывает на продаже копий американских бронеавтомобилей Вооружённым силам Украины, в том числе для полка «Азов»*.
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