В Астраханской области торговле предлагают соглашение о стабилизации цен 10 значимых продуктов

Почти на полтора года. С 27 января двумя региональными ведомствами - министерством промышленности, торговли и энергетики и министерством сельского хозяйства и рыбной промышленности - подписано соглашение «О стабилизации цены на отдельные виды товаров в Астраханской области».
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