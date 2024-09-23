Во дворе петербургского Центра дизайна установили 50 фламинго

Каждый из них связан с мастером искусства, дизайна или архитектуры Во дворе Центра дизайна Design District DAA установили арт-объект – 50 розовых фламинго, каждый из которых связан с великим мастером искусства, дизайна или архитектуры, сообщили сегодня в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга.