Оптимальный выбор: в ВТБ описали лучшую стратегию для сбережений

###abc-test="news_cta-digits_inc021_page_core"###При выборе сберегательной стратегии стоит ориентироваться на конкретные цели, однако одной из наиболее оптимальных считается комбинация вклада и накопительного счета.
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