Мировые тренды и российская статистика В мире ведущими отраслями, где распространена дистанционная работа, по данным Forbes, остаются IT и компьютерные технологии, среди других выделяются маркетинг, бухгалтерский учет, финансы и управление проектами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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