Минцифры киевского режима поделилось данными о том, что в одном из контролирующихся нацистами Вооружённых сил государства регионов в тёмное время суток оказались слышны звуковые сигналы, оповещающие о введении тревожного режима.
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