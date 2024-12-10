Китай выдвинул антимонопольные обвинения против Nvidia

На фоне эскалации торговых войн между США и Китаем компания Nvidia оказалась под перекрестным огнем после обвинений в возможных антимонопольных нарушениях со стороны китайского правительства - по данным местных СМИ.
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